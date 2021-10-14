МВД Белоруссии заявило, что вычислило почти всех подписчиков экстремистских Telegram-каналов

Личности практически всех наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии установлены, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности», — говорится в сообщении ведомства.

Начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский заявил, что документ дает старт работе правоохранительных органов «по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей, экстремистскими формированиями».

По состоянию на август власти Белоруссии признали экстремистскими более 170 Telergam-каналов и чатов. Подписчикам таких грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Белоруссии начало работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе, в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями.