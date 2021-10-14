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Генконсульство РФ в Харькове: взлом нашего Instagram — ответ на статью Медведева

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Vasily Fedosenko/Reuters

В Генконсульстве России в Харькове заявили, что взлом страницы консульства в Instagram стал ответом спецслужб Украины на статью заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством», опубликованную 11 октября в газете «Коммерсант». Об этом говорится в ответе и.о. генерального консула России Игоря Демяненко на запрос «Газеты.Ru».

«По отзывам некоторых местных политологов, которые связываются с консульством, спецслужбы Украины решили таким образом ответить на статью Д.А. Медведева об Украине», — говорится в ответе консула «Газете.Ru».

По словам Демяненко, злоумышленники преследовали цель дискредитировать работу российских дипломатов с тем, чтобы они были подвергнуты критике со стороны МИД России.

«Наглядным подтверждением того, что эта информация фейковая, является то, что приводятся искаженные данные на сотрудников и гостей генконсульства прошлых лет (2012-2019 гг.), то есть, как говорится в шлягерной песне, «я его слепила из того, что было», — говорится в документе, поступившем в редакцию.

Утром 14 октября в официальном Instagram-аккаунте российского генконсульства в Харькове появилась запись с поздравлениями от имени консула с днем защитников и защитниц Украины, в которой взломщики подвергли критике политику России в отношении Киева.

Ранее на Украине связали публикацию статьи Дмитрия Медведева с началом визита началом визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Чем закончились переговоры американского дипломата – читайте в материале «Газеты.Ru».

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