Сергей «Паук» Троицкий собрался в мэры Омска

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «паук» Троицкий решил поучаствовать в выборах градоначальника Омска. На своей странице во «Вконтакте» музыкант рассказал, каких изменений в городе он готов добиваться в случае победы.

«Первым делом на посту мэра Омска, я наведу порядок в медицине. Всех больных коронавирусом завернем в мокрые и холодные простыни, а потом выставим на мороз. Все будут спасены. Надо восстановить коллективный иммунитет СИБИРИ. Клин выбеваетца клином. Перед Новым Годом, все студенты Омсква получат 666 000 Рублей, если к этому времени, от них забеременеют TikTokершы», — написал Троицкий.

Он также добавил, что вслед за Москвой собирается провести «грандиозную чистку» от различных иностранных агентов, в том числе из Китая.

Дата выборов главы Омска на данный момент неизвестна. Мэра города выбирает горсовет, претендентов же в два этапа определяет конкурсная комиссия, в которую входят семь человек от омского горсовета и семь от губернатора Омской области.

Для Троицкого это далеко не первая попытка стать мэром. Помимо Омска «Паук» пытался получить пост градоначальника в Химках, Москве, Жуковском и Новосибирске. Ни одна его кампания пока не завершилась успешно.

Ранее сообщалось, что мэр Омска ушла в отставку, чтобы стать депутатом Госдумы.