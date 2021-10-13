Нуланд назвала переговоры с Россией «полезными»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что ее переговоры с российскими коллегами были полезными. Об этом она сообщила РИА «Новости».

«Очень полезные», — сказала она, отвечая на просьбу журналиста охарактеризовать прошедшие в Москве встречи.

Ранее Нуланд назвала переговоры в министерстве иностранных дел России конструктивными. Об этом пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц написал в своем Twitter.

До этого Россия предложила США снять все ограничения, которые страны вводили с обеих сторон в последние годы. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между странами, уделяя особое внимание вопросам функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

Также в МИД России подчеркнули, что в отношениях Москвы и Вашингтона «требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга».