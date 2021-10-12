Минск предупредил о расширении практики санкционного наказания «непокорных» стран

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в современном мире нарастает диктат силы. Об этом белорусский министр рассказал на встрече глав МИД стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает «БелТА».

«Нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания «непокорных» стран. Беларусь в полной мере ощущает на себе негативные последствия такого «нового мирового порядка», — указал Макей.

По его словам, внешние силы попытались реализовать в Белоруссии свои геополитические проекты под прикрытием лозунгов о защите прав человека. С точки зрения министра, цель была в создании очага нестабильности на стыке интересов Запада и Востока.

«Однако ничего из этого не вышло и не выйдет. Ирак и Ливия, Сирия и Афганистан убедительно показывают, что неоколониальные методы во внешней политике сеют только хаос и разрушение», — подчеркнул Макей.

Ранее сообщалось, что в Нюрнберге начали обсуждать «преступления режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко.