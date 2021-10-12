Премьер Польши опроверг выход страны из состава ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг предположения о желании Варшавы покинуть Евросоюз, передает Reuters. По его словам, о Polexit больше всего говорит оппозиция внутри Польши, и это ложь.

«Оппозиция пытается обвинить нас в том, что мы пытаемся довести Польшу и Евросоюз до ослабления путем выхода из ЕС. Это не только ложная новость. Это хуже. Это ложь, которая нужна для того, чтобы ослабить Евросоюз», — пояснил Моравецкий.

Опасения о возможном выходе Польши из состава ЕС действительно высказывали в оппозиционных партиях республики. Так, 10 октября об этом заявил экс-глава Евросовета, лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. По его мнению, руководство Польши ставит под угрозу будущее страны в Европе.

При этом волнение оппозиции связано с тем, что Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. Это противники правящей партии «Право и справедливость» расценили как первый шаг к Polexit на фоне критики данного решения со стороны Брюсселя.

«Это ложь, опирающаяся на ошибочное мнение о том, что люди не могут прочитать вердикты конституционных судов других стран-членов ЕС, которые были очень похожи на тот, который был вынесен КС Польши», — подчеркнул премьер Моравецкий.

Ранее СМИ сообщили, что Брюссель проиграет в споре по вопросу верховенства права между Польшей и Евросоюзом.