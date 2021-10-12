На Украине рассказали, чем может пожертвовать Зеленский ради избрания на второй срок

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш» высказался о возможности второго срока Владимира Зеленского.

По его словам, украинский лидер обещал баллотироваться лишь на один президентский срок, еще когда был кандидатом в президенты, а в настоящее время он является главой государства и перед ним есть выбор: не выполнить одно это обещание или целый ряд.

Арестович отметил, что в этом случае речь идет даже не об обещаниях, а об изменении страны.

«Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своим имиджем человека, который выполняет свои обещания, и пойти выполнить другие», — заявил он.

Ранее Арестович выразил мнение, что с первого дня после избрания Зеленского на Украине установилась ситуация, которую можно охарактеризовать как «интересный анекдот».

До этого Зеленский рассказал о том, что его старшая дочь против того, чтобы он шел на второй срок.

Зеленский стал президентом Украины по итогам выборов 2019 года. По итогам второго тура выборов кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,15% голосов избирателей, его соперник Петр Порошенко — 24,52%. Очередные выборы президента Украины состоятся в 2024 году.