Зеленский предупредил, что Киев незамедлительно ответит на недружественные шаги Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если со стороны белорусского коллеги Александра Лукашенко будут недружественные шаги, от Киева немедленно последует ответ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

«Надеемся, что не будет недружественных шагов касательно Украины и со стороны самого Александра Лукашенко. Если будут, то это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», --уточнил Никифоров.

Также Зеленский считает безосновательными заявления Лукашенко, согласно которым Украина «готовит боевиков».

«Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», — объяснил Никифоров.

Представитель президента Украины подчеркнул, что глава Белоруссии может делать подобные заявления для отвода внимания от драматических событий не территории своей страны.

Как добавил Никифоров, Украина, по словам Зеленского, остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую. При этом вмешиваться в политические процессы других стран Киев не намерен.

Ранее Лукашенко рассказал, почему не звонит Зеленскому. По словам главы государства, он готов сделать все, чтобы «нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше».

Также Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, которая является угрозой для белорусского государства.