Аксенов рекомендовал мэру поселка Песчаный уволиться

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании с главами муниципалитетов рекомендовал мэру поселка Песчаный Ольге Твердовой уволиться с поста главы сельского поселения до того, как на нее будет открыто уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

«У нас что, Песчаное — это отдельное государство, со своим языком и флагом?» — спросил Аксенов, комментируя отказ Твердовой от выполнения его указа о запрете работы ресторанов по ночам.

Запрет был введен 22 июня 2021 года в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом.

«Может не уходить, но тогда это будет сделано по следствию или по суду. Я гарантирую, что результат этот обеспечу и найду варианты отстранить данную персоналию от своих функциональных обязанностей», — резюмировал Аксенов.

Глава Крыма поручил провести полную проверку работы администрации Песчаного, упомянув, что подобные проблемы отмечались также в поселке Молочное.