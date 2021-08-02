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Макфол рассказал о роскошной жизни без «чертовой» российской визы, а потом извинился

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший посол США в России и ныне директор Института международных отношений Стэнфордского университета Майкл Макфол принес извинения за то, что хвастался своим ежегодным доходом и роскошным особняком в частной переписке. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее в СМИ распространились отрывки из переписки экс-посла с анонимным критиком, где дипломат говорил о лишении своей въездной визы в Россию, рассказал про уровень своей жизни, и сколько у него поклонников по всему миру.

«У меня долгосрочный контракт с лучшим университетом мира. Я живу в огромном доме в раю. Зарабатываю почти миллион долларов в год. У меня много поклонников на телевидении и полмиллиона подписчиков в Twitter — 99% из них тоже меня любят. Мне хорошо и без чертовой российской визы. И я не боюсь твитить под собственным именем», — распространил отрывки из частной переписки Макфола известный американский журналист Глен Гринвальд.

Согласно этим публикациям, в дальнейшем бывший американский посол назвал своего собеседника «русским троллем на зарплате», когда тот не захотел афишировать свое настоящее имя.

Спустя несколько часов Макфол опубликовал сообщения с извинениями, назвав свое поведение «высокомерным и идиотским».

«Я написал это сообщение в частном канале, не рассчитывая, что его опубликуют. Но все равно оно было ошибкой. Приношу свои извинения», — написал экс-посол.

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