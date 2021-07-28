В Кремле назвали США «оппонентами» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил уровень отношений РФ и США, заявив, что Вашингтон «вряд ли можно назвать нашими партнерами». Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе брифинга для журналистов.

«Скорее, они наши оппоненты или визави. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению. Хотя, вы знаете, что президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений», — констатировал Песков.

По его словам, радостным фактом является то, что Россия и США «от [только] пикирования перешли к переговорам, которые сопровождаются дальнейшим пикированием».

«Все-таки тот факт, что в Женеве сидят наши эксперты и общаются по вопросам стратегической стабильности, другие контакты — это то, что является весьма положительным знаком. Мы надеемся, что как минимум в ходе таких контактов нам удастся более полно доносить позиции друг до друга», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва жестко ответит на недружественные действия Вашингтона. В интервью индонезийским СМИ министр подчеркнул, что американские представители после саммита в Женеве «взялись за старое» и не демонстрируют готовности к конструктивному диалогу.