Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Президент России Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Церемония запуска прошла в формате видеоконференции. В ней также приняли участие строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и «УСК МОСТ».

Ранее сообщалось, что Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

Байкальский тоннель — железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали, на участке Кунерма — Северобайкальск. Расположен на границе Иркутской области и Республики Бурятия

Строительство второго тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Работы ведут ОАО «БАМтоннельстрой» и другие предприятия группы компаний СК «Мост». По предварительным данным, с вводом тоннеля в эксплуатацию пропускная способность Байкало-Амурской магистрали на этом участке вырастет в два с половиной раза — до 32,5 млн тонн грузов в год.