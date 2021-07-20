Макей заявил, что из Белоруссии хотят сделать «вторую Украину»

Из Белоруссии пытаются сделать вторую Украину, однако страна может стать еще более горячей точкой на карте. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, сообщает «БелТА».

«Мы, естественно, решительно намерены не допустить этого», — подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что безответственность и непредсказуемость стран Запада становятся «абсолютной нормой». По его словам, принимаемые в отношении Белоруссии меры «выходят за пределы человеческого понимания», и Минску сложно играть по каким-то правилам.

«Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки <…> Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога. Мы не собираемся сжигать за собой мосты», — сказал Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. По его словам, происходящее сегодня в современном мире можно охарактеризовать словом «война».

15 июля Лукашенко одобрил поправки в законодательство страны по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. В нем конкретизируется, что беспорядками считаются попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты.