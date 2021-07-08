В Венгрии назвали самый коренной народ Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью «Известиям» заявил о том, что если бы Украина включила венгров в свой новый закон о коренных народах, то это помогло бы решить противоречия между Будапештом и Киевом относительно положения венгерских меньшинств в стране.

«Мы постоянно общаемся с моим украинским коллегой министром [Дмитрием] Кулебой, но до сих пор никакого прорыва нам достичь не удалось», — сказал дипломат.

По его словам, на Украине нет более коренного народа, чем венгры.

«Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. Это, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее эти люди живут на этой территории уже на протяжении веков», — отметил Сийярто.

Ранее Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.