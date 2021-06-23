Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма

Кабинет министров Украины денонсировал соглашение Содружества Независимых государств (СНГ) о сотрудничестве в области туризма, сообщает РИА Новости.

«По результатам анализа действующих международных договоров в рамках СНГ относительно их соответствия национальным интересам считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершенном 23 декабря 1993 года в Ашхабаде», — говорится в пояснительной записке к документу.

Соглашение было подписано Украиной, РФ, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Стороны договорились содействовать развитию сотрудничества в области туризма по линии правительственных организаций, национальных и региональных туристских ассоциаций, обществ, фирм и предприятий, активно поддерживать их инициативы.

Уточняется, что одной из сторон соглашения является Россия, а Украина уже остановила фактическое сотрудничество с ней «в связи с вооруженной агрессией».

Отмечается, что сотрудничество Киева с остальными странами-участниками соглашения продолжается, но в рамках двусторонних договоров.

В конце марта Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма. Перед этим Украина вышла из подписанных соглашений в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере сотовой связи и из соглашений СНГ об авиации.