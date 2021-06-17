Сына Байдена заподозрили в расизме

Сын президента США Джо Байдена Хантер неуважительно отозвался об азиатах в переписке с двоюродной сестрой Кэролайн, сообщает Daily Mail.

По данным издания, переписка за 2019 год была обнаружена на ноутбуке Хантера Байдена. Сын американского президента попросил свою кузину устроить ему встречу с одной из ее богатых подруг-моделей, после чего Кэролайн уточнила, с кем двоюродный брат хочет пообщаться: с американской или иностранкой.

«Ассимилированная иностранка подойдет. Никаких желтых», – написал Хантер.

Ранее Хантер Байден признался, что курил пармезан вместо наркотиков. Как рассказал сын главы Белого дома, который много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости, временами у него наблюдалась очень острая ломка. По словам Байдена-младшего, из-за этого он готов был употребить то, что даже отдаленно напоминало наркотик.