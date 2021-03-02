США хотят предсказуемости в отношениях с Россией

Администрация президента США Джо Байдена хочет предсказуемых отношений с Россией, но не будет их перезагружать или ухудшать. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, пишет ТАСС.

«Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что эти отношения [с Москвой] будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель — иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными», — сказал источник.

По его словам, в отношениях между странами «без сомнения» есть «враждебные элементы», на что нельзя закрывать глаза.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.