Президент Армении отклонил вызвавшие протесты поправки в судебный кодекс

Президент Армении Армен Саркисян отклонил поправки в Судебный кодекс страны и закон «Об академии юстиции», которые ранее спровоцировали протесты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он обратился в Конституционный суд страны с просьбой провести проверку их соответствия конституции Армении.

В пресс-службе политика уточнили, что документы были изучены сотрудниками администрации главы государства, а также независимыми экспертами и юристами. По итогам поправки были оценены как «проблематичные с точки зрения конституционности».

Поправки, которые должны были обеспечить формирование нового института судей для выбора мер пресечения, были предложены правящей фракцией «Мой шаг». Такое решение спровоцировало акции протеста в стране.