Песков оценил получение Псаки поста пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это решение является выбором главы государства и внутренним вопросом самого Байдена и США.

Представитель Кремля также добавил, что пресс-секретарь не формирует внешнюю политику государства, за это отвечает глава страны.

«Это к Кремлю не имеет никакого отношения», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что Байден намерен назначить Джен Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в своей новой администрации.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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