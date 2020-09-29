Помпео обвиняет Россию в попытке дестабилизировать Восточное Средиземноморье

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в попытке дестабилизировать ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Россия обладает дестабилизирующим влиянием в регионе Восточного Средиземноморья», — заявил Помпео.

Отношения между Анкарой и Афинами обострились в последние несколько недель после того, как турецкое судно начало сейсмическое исследование в Восточном Средиземноморье. Работы происходят в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Республики Кипр. Европейский союз и Греция неоднократно осуждали действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

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