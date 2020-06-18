Посольство России в Лондоне получило сообщения с угрозами

Сообщения с угрозами были направлены в адрес посольства России в Великобритании на протяжении нескольких недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла Андрея Келина.

Он также отметил, что диппредставительство сталкивалось с кибератаками.

«За последние недели они продолжаются. С чем они связаны, мне трудно сказать», — сказал Келин.

По его словам, обстановка не совсем спокойна, но соответствующие меры принимаются. В том числе задействованы местная полиция и спецслужбы.

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