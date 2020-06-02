Путин спросил о здоровье у Мишустина

Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием здоровья у премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает «Россия 24».

В начале рабочей встречи глава государства поздоровался с премьером и спросил, как у него дела.

«Да, слышу. Привет. Как дела? Все нормально?», — поинтересовался Путин.

Мишустин, ответил, что у него все нормально и он продолжает работу.

30 апреля глава кабмина сообщил Путину, что заболел коронавирусом. После этого он был госпитализирован.

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