Путин спросил о здоровье у Мишустина
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Президент России Владимир Путин поинтересовался состоянием здоровья у премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает «Россия 24».
В начале рабочей встречи глава государства поздоровался с премьером и спросил, как у него дела.
«Да, слышу. Привет. Как дела? Все нормально?», — поинтересовался Путин.
Мишустин, ответил, что у него все нормально и он продолжает работу.
30 апреля глава кабмина сообщил Путину, что заболел коронавирусом. После этого он был госпитализирован.
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