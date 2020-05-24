Трамп уверен, что Путин не хочет его победы на предстоящих выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин не хочет его победы на выборах. Об этом он сказал в интервью журналистке Шэрил Аткиссон в программе Full Measure.

«Я думаю, что я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет, чтобы я победил на выборах», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Китай также не желает его победы.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок.

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