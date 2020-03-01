Путин обязал СМИ и операторов связи оповещать о ЧС

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает средства массовой информации и операторов связи предупреждать россиян о чрезвычайных ситуациях после обращения властей. Документ опубликован 1 марта на интернет-портале правовой информации.

«При угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военный действий», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что после обращения федеральных властей или органов местного самоуправления операторы связи обязаны передавать пользователям сообщения об опасностях. Также информировать россиян будут радиостанции, телеканалы и т.д.

Указ подписан Путиным 1 марта 2020 года.

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