Путин задумался об изменении практики по делам об оскорблениях в сети

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Президент России Владимир Путин после выступления на церемонии открытия памятника жителям и... Президент России Владимир Путин после выступления на церемонии открытия памятника жителям и...
Президент России Владимир Путин после выступления на церемонии открытия памятника жителям и...
Ronen Zvulun/Reuters

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

Ответственными за выполнение данной задачи стали генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Как отмечается, окончательный результат своей работы они должны представить к 1 июня 2020 года.

Помимо анализа, ответственным предстоит проработка и усовершенствование данной практики.

До этого МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете.