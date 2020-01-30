Путин задумался об изменении практики по делам об оскорблениях в сети

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

Ответственными за выполнение данной задачи стали генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Как отмечается, окончательный результат своей работы они должны представить к 1 июня 2020 года.

Помимо анализа, ответственным предстоит проработка и усовершенствование данной практики.

До этого МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете.