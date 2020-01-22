РБК: Мединский станет помощником Путина по культуре

Бывший министр культуры России Владимир Мединский станет помощником президента страны Владимира Путина по культуре, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой информированные источники.

На данный момент экс-министр не подтвердил своего назначения на пост помощника главы государства.

Ранее Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры России с 2012 года, был отправлен в отставку. На посту его сменила руководитель департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мединский покинул пост министра культуры

— Новое правительство: кто ушел и кто остался

— Путин назвал новое правительство сбалансированным