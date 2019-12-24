Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он признался, что часто критиковал российское правительство, но считает Путина своим близким другом. Президент посетовал, что вопросы интеграции России и Белоруссии были вынесены на президентский уровень не с его подачи. И теперь он вынужден не встречаться перед Новым годом с Путиным за рюмкой водки, а спорить и решать интеграционные вопросы.

«Вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Путиным, взять рюмку водки или самогон…выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться», — пожаловался президент.

В заключении политик отметил, что конкретики по соглашению стран пока нет, но он выразил желание, что они будут ближайшее время.

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