Трамп пригрозил «торговыми рычагами» странам, не платящим в бюджет НАТО

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019 года Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019 года
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне, 4 декабря 2019 года
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые не платят в бюджет НАТО, надавить на них с помощью торговых рычагов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если страны не вносят в НАТО по 2% от ВВП, то Соединенные Штаты могут предпринять «некоторые вещи, касающиеся торговли».

Ранее сообщалось, что США предоставляли 22% в бюджет альянса. Теперь, согласно данным СМИ, Трамп заявил о намерении снизить их до 16%. Компенсировать потери придется странам Европы и Канаде, согласно новой формуле распределения расходов альянса.

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