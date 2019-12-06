Трамп пригрозил «торговыми рычагами» странам, не платящим в бюджет НАТО

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые не платят в бюджет НАТО, надавить на них с помощью торговых рычагов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если страны не вносят в НАТО по 2% от ВВП, то Соединенные Штаты могут предпринять «некоторые вещи, касающиеся торговли».

Ранее сообщалось, что США предоставляли 22% в бюджет альянса. Теперь, согласно данным СМИ, Трамп заявил о намерении снизить их до 16%. Компенсировать потери придется странам Европы и Канаде, согласно новой формуле распределения расходов альянса.

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