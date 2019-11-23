Джеффри назвал политику США в Сирии законной

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри высказался о спорах, которые ведутся вокруг курса политики США в отношении нефтяных сирийских месторождений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что не видит незаконных действий в желание американских властей сохранить контроль над месторождениями нефти на северо-востоке Сирии.

«Я считаю, что это законно», — подчеркнул Джеффри.

Спецпредставитель США по Сирии также отметил, что целью США является сотрудничество с «Сирийскими демократическими силами» (SDF), чтобы они в будущем смогли гарантировать сирийским регионам безопасность в борьбе с терроризмом.

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