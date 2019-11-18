В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Он считает, что белорусский лидер своим заявлением предпринимает попытку «что-то выторговать».
«Честно говоря, я не вижу перспективы для белорусской экономики, в случае если она прервет союзные отношения с Россией», — добавил Затулин.
важность сотрудничества двух стран.
До этого Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии.
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