В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он считает, что белорусский лидер своим заявлением предпринимает попытку «что-то выторговать».

«Честно говоря, я не вижу перспективы для белорусской экономики, в случае если она прервет союзные отношения с Россией», — добавил Затулин.

важность сотрудничества двух стран.

До этого Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии.

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