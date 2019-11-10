РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В ходе семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI региональными властями.

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

Также регионами с минимальным уровнем доверия оказались Хабаровский край и Архангельская область.

Уточняется, что общие для внутриполитического блока администрации президента и регионов KPI были введены в феврале.