«Новый президент России»: Трамп о Зеленском

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Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым президентом России». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что на оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в Twitter.

Уточняется, что глава Белого дома назвал Зеленского «российским президентом» при комментировании стенограммы его разговора с президентом Украины.

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер оценил беседу с украинским главой как «отличную».