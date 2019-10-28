«Новый президент России»: Трамп о Зеленском
Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым президентом России». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Отмечается, что на оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в Twitter.
Уточняется, что глава Белого дома назвал Зеленского «российским президентом» при комментировании стенограммы его разговора с президентом Украины.
«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением», — сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер оценил беседу с украинским главой как «отличную».