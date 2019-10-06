США отказались считать провалом переговоры с КНДР

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Соединенные Штаты считают переговоры с северокорейской стороной успешными, несмотря на заявление посла МИД КНДР Ким Мен Гиль, говорившего об обратном. Об этом сообщает госдеп США, передает «Интерфакс».

Отмечается, что на переговорах в Стокгольме страны обсудили ряд новых предложений и идей.

Ведомство подчеркнуло, что первые комментарии КНДР не отражали сути разговора, который длился почти 9 часов.

«США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави», — уточнили в ведомстве США.

В госдепартаменте признали, что нельзя преодолеть «последствия 70 лет войны и враждебности» между США и КНДР за одну субботу.

«Речь идет о серьезных вопросах, и для их решения требуется готовность к работе обеих сторон. США к такой работе готовы», — заключило ведомство.

Ранее сообщалось, что КНДР прекратила переговоры с США до конца года.