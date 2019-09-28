Губернатор Нью-Йорка воспротивился импичменту Трампа

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что работа над импичментом в отношении президента США Дональда Трампа в конечном итоге сведется на нет. Об этом пишет The New York Daily News.

По его словам, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сталкивалась с давлением со стороны «левых» демократов, которые призывали ее начать процедуру импичмента американского лидера.

Он отметил, что Пелоси превосходно сопротивлялась такому давлению в течение длительного периода времени.

Куомо также назвал ее сознательным и ответственным человеком.

Ранее стало известно, что Пелоси и кандидат в американские президенты Джо Байден не сговаривались о желании начать импичмент Трампа.