Вашингтон пытается поссорить Москву и Пекин, заявили в Китае
Председатель постоянно комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Соединенные Штаты пытаются рассорить Россию и Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, китайское и российское государства видят этого и не «попадутся на удочку» США.
«Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия», — отметил Чжаньшу.
Он также добавил, что Россия и Китай и дальше будут укреплять доверие, а также пытаться вывести на новый уровень сотрудничество в области экономики, науки, инноваций и культуры.
Кроме того, политик подчеркнул, что лидеры обеих стран являются целеустремленными людьми с глубоким чувством долга.
Ранее сообщалось, что Китай захотел развивать отношения с Россией во всех сферах.