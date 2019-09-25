Вашингтон пытается поссорить Москву и Пекин, заявили в Китае

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Председатель постоянно комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Соединенные Штаты пытаются рассорить Россию и Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, китайское и российское государства видят этого и не «попадутся на удочку» США.

«Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия», — отметил Чжаньшу.

Он также добавил, что Россия и Китай и дальше будут укреплять доверие, а также пытаться вывести на новый уровень сотрудничество в области экономики, науки, инноваций и культуры.

Кроме того, политик подчеркнул, что лидеры обеих стран являются целеустремленными людьми с глубоким чувством долга.

Ранее сообщалось, что Китай захотел развивать отношения с Россией во всех сферах.