Джулиани обвиняет Украину в отмывании $3 млн для сына Байдена

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Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани обвиняет украинскую сторону в отмывании $3 млн для сына кандидата в президента США Джо Байдена — Хантера. Об этом сообщает Fox News.

Джулиани заявил, что Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности. Он возмутился тем, как бывший президент страны Барак Обама мог это допустить.

По словам адвоката Трампа, Хантер Байден получил $3 млн. единовременным платежом от Украины. Этот платеж прошел через Латвию и Кипр, прежде чем попасть в руки сыну Байдена.

Стоит отметить, что Джулиани не сообщил о том, как он узнал о предполагаемой сделке.

«Знал ли Обама, что у его вице-президента, которого он назначил ответственным за предоставление миллиардов Украине, есть сын, который зарабатывал миллионы на совете директоров одной из самых коррумпированных компаний в Украине», — заключил Джулиани.

Ранее сообщалось, что Джулиани закатил истерику на Fox из-за вопросов о разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.