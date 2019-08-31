Зеленский уволил сразу 16 чиновников в Днепропетровской области

Украинский президент Владимир Зеленский решил уволить сразу 16 глав районных государственных администраций в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советующее заявление.

Причиной массового сокращения чиновников стало то, что их назначал еще бывший лидер страны Петр Порошенко.

«В связи с окончанием срока полномочий... пятого президента страны», — говорится в документе.

Ранее Зеленский предложил дать украинцам право вносить законопроекты.