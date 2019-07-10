В Раде предложили сажать в тюрьму за непризнание Крыма и Донбасса украинскими

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Донбасса и Крыма частью Украины. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно документу, в формулировку статьи 110 УК Украины хотят внести уточнение. В нем говорится об уголовном наказании за «умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территории Донбасса украинскими».

Таким образом, данной формулировкой в статье действующего УК дополнят состав преступления.

Ранее на Украине появился словарь терминов «российской агрессии».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.