CNN оценила реакцию Путина на предостережение Трампа по выборам в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/145/12459145/RTS2JZ2M-pic905-895x505-8408.jpg">

Владимир Путин явно не воспринял всерьез предостережение Дональда Трампа о недопустимости вмешательства России в ход американских выборов.

Об этом заявил находящийся в Осаке на саммите G20 репортер CNN Ник Робертсон.

В этом же смысле высказался и корреспондент телеканала в Москве Мэтью Чанс во время прямого включения в выпуске новостей в 10.00 мск.

Ранее в пятницу сообщалось, что журналисты выкрикнули адресованный в адрес Трампа вопрос по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Трама в шутку погрозил Путину пальчиком.

Москва категорически отрицала вмешательство в американский выборный процесс.