CNN оценила реакцию Путина на предостережение Трампа по выборам в США
Владимир Путин явно не воспринял всерьез предостережение Дональда Трампа о недопустимости вмешательства России в ход американских выборов.
Об этом заявил находящийся в Осаке на саммите G20 репортер CNN Ник Робертсон.
В этом же смысле высказался и корреспондент телеканала в Москве Мэтью Чанс во время прямого включения в выпуске новостей в 10.00 мск.
Ранее в пятницу сообщалось, что журналисты выкрикнули адресованный в адрес Трампа вопрос по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.
Трама в шутку погрозил Путину пальчиком.
Москва категорически отрицала вмешательство в американский выборный процесс.