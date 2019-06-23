Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным, заявил Болтон

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Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, об этом чиновник сказал на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Президент Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20», — заметил Болтон.

Кроме того, чиновник надеется на то, что встреча советников по нацбезопасности Израиля, России и США станет основой для переговоров Трампа и Путина.

Ранее Путин выразил готовность к диалогу с президентом США Дональдом Трампом. Он также выразил надежду, что санкции будут сняты.