National Interest обосновал победу Трампа на выборах в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп является первым лидером США, которого выбрали, хотя большинство американцев испытывали к нему неприязнь. Кроме того, он стал первым президентом, который был значительнее менее популярным, чем его противник. Как пишет The National Interest политик вполне может остаться у власти после выборов в 2020 году.

Согласно данным опросов, Трамп является наименее популярным президентом в американской истории. При оценке шансов на переизбрание часто обращаются к рейтингу одобрения. С тех пор как он стал составляться, каждый переизбранный президент пользовался поддержкой более 50% американцев в момент переизбрания или его рейтинг начинал расти за месяц до выборов. Если ни одно из условий не выполнялось, кандидат проигрывал.

Однако, по мнению авторов издания, в случае с Трампом не следует сравнивать его показатели с показателями прошлых президентов. Вместо этого стоит сравнить разницу между минимальными и максимальными показателями рейтинга одобрения за время его президентства. Согласно полученным результатам, у Трампа разница никогда не составляла более 13%, а такой стабильности не было ни у одного американского лидера. В частности за Трампом при таком подсчете следует Джон Кеннеди с разницей в 27%.

Подчеркивается, что рейтинг одобрения Трампа постоянно увеличивался с момента его выступления в должность. Поддерживающие его американцы никуда не делись, к ним присоединились новые. При этом Трампу никогда не добиться рейтинга одобрения в 50%, но с ним традиционный подход к статистике не работает. Таким образом, самый непопулярный президент США может с большой вероятностью снова победить.