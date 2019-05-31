В Белоруссии может появиться новая конституция

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране вскоре может появиться новая конституция. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко не исключил и возможности внесения поправок в существующую конституцию страны. По словам президента Белоруссии, новый этап развития нужен из-за того, что «жизнь идет бурно», а «конституция начинает немножко отставать».

«Сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития», — добавил Лукашенко.

Он рассказал, что поручил специалистам Конституционного суда страны подготовить предложения по совершенствованию конституцию.

Ранее сообщалось, что Белоруссия хочет изменить конституцию ради Европы.

Также до этого Лукашенко говорил, что, возможно, придется принимать новую конституцию и поклялся не продавливать свои интересы при ее разработке.