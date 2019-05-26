Яценюк дал совет Зеленскому после трибунала по украинским морякам

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал украинского президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета безопасности ООН, чтобы заставить Россию выполнять решение Международного трибунала по морскому праву по украинским морякам. Об этом сообщает УНИАН.

Ранее Международный трибунал по морскому праву вынес решение по инциденту в Керченском проливе. Он встал на защиту украинской стороны и потребовал от России освободить задержанных в Керченском проливе моряков.

«Требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи и ЕС», — сказал Яценюк.

По его словам, «России наплевать на международное право», и призвал требовать «мировой реакции».

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы.