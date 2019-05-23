Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил одну из высших наград орден Святого апостола Андрея Первозванного спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом говорится на сайте Кремля.

Награда вручена за выдающиеся заслуги перед Родиной.

«Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность – все это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко», — сказал президент.

Путин отметил, что Матвинко стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, она делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма.

Путин в Екатерининском зале Кремля вручил ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям выдающимся гражданам России, а также ряду иностранных граждан.