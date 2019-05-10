В Японии пожелали нового уровня отношений с Россией

Япония стремится достигнуть нового уровня отношений с Москвой, передает ТАСС. Об этом главе МИД России Сергею Лаврову рассказал японский коллега Таро Коно.

Новый уровень отношений, по словам японского дипломата, заключается в разрешении давнего территориального спора по Курильским островам и заключению мирного договора с Россией.

Еще месяц назад японской агентство Kyodo со ссылкой на источники писало, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ больше не надеется на достижение мирного договора с Россией для разрешения территориального спора по Курилам в июне на саммите G20. Ожидается, что там он встретится с президентом России Владимиром Путиным.