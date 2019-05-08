На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гройсман подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет принято уже сегодня, 8 мая.

По его словам, выданные паспорта будут признанные незаконными при пересечении госграницы и при использовании на территории Украины.

«Эти паспорта будут признаны незаконными», — отметил Гройсман.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ на решение российской стороны выдавать паспорта жителям Донбасса.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 1 мая, Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства для отдельных категорий населения Украины.