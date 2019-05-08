Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info.

Коломойский считает, что помимо Авакова в нынешнем кабмине «некого отметить».

«Он [Аваков] должен остаться в правительстве. Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом», — сказал Коломойский.

Также бизнесмен добавил, что считает Авакова «фактором стабильности» на Украине.

Коломойский не уточнил, какие качества Авакова вызывают у него симпатию.

Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.