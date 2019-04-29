Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, «кто готов бороться за свободу». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Путина, если Россия и Украина дадут возможность гражданам своих страны получить вторые паспорта и гражданство, это приведет к «единому гражданству».
«Это нельзя не приветствовать», — сказал Путин.
После этого глава государства попрощался в журналистами по-украински, сказав «До побачення» (До свидания).