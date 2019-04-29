Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/843/12319843/RTX6SEW1-pic905-895x505-95979.jpg">

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова победившего во второму туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что украинская сторона будет предоставлять гражданство всем, «кто готов бороться за свободу». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, если Россия и Украина дадут возможность гражданам своих страны получить вторые паспорта и гражданство, это приведет к «единому гражданству».

«Это нельзя не приветствовать», — сказал Путин.

После этого глава государства попрощался в журналистами по-украински, сказав «До побачення» (До свидания).

Ранее Путин увидел много общего у себя с Зеленским.