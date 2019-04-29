Порошенко высказался о «краже» достижений Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/12317917/RTX6SB7M-pic905-895x505-3311.jpg">

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове выразил уверенность, что никому не удастся «украсть» достижения страны за последние пять лет. Слова политика передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что достижения Украины являются следствием «поддержки и сплоченности украинцев».

«Убежден, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которые мы достигли за последние пять лет», — сказал Порошенко.

Он также добавил, что вместе с жителями Украины продолжит «двигать» страну в Европейский союз.

Ранее в Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал.