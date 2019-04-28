Sunday Times: шотландцы выступят за независимость в случае Brexit без сделки

Большинство шотландцев проголосуют за независимость в случае Brexit без заключения сделки, пишет The Sunday Times.

Как отмечается, пока они все еще согласны находиться в составе Великобритании. Согласно опросу Panelbase, такое положение дел одобряют 53%.

Однако при этом 59% шотландцев считают, что независимость — это самый приемлемый вариант в случае выхода государства из Евросоюза без сделки.

Ранее сообщалось, что за вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии.